Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ile Fenerbahçe Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Maçta gerilim bir hayli fazlaydı. Özellikle Dusko Tosic ile Robin van Persie arasında yaşananlar maça damgasını vurdu.

Mücadelenin hakem Ali Palabıyık, Tosic'e, Van Persie'yi kafasıyla itmesinden ötürü direkt kırmızı kart çıkardı. İyi oynayan Beşiktaş 10 kişi kaldı. Van Persie'nin pozisyonun başında yaptığı hareketten dolayı Tosic'in sinirlerine hakim olamaması pahalıya patladı. Sırp savunma oyuncusu sahadan çıkmadı, Van Persie'nin üstüne yürüdü ve saldırmaya çalıştı. Sahaya girmeye çalışan taraftarlar oldu.

Bu gelişmelerin ardından Tosic'in eşi Jelena, Twitter hesabından Van Persie ile ilgili, "Van Persie ş****sizin teki.. O adi herifin ayağını kırın!" ifadelerini kullandı.

Jelena, Vodafone Arena'daki gerilim dolu derbiyi tribünden izledi. Sırp yıldız daha önce Vodafone Arena'da oynanan bazı maçlarları da stattan izlemişti.