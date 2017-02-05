Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0'lık skorla elenen Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Maç sonrası hem hakemlere hem de Van Persie'ye tepki gösterdi.



"RAKİBİ TEBRİK ETMEK BİLE DOĞRU DEĞİL"



"Maça çıkarken kazanmayı umuyorduk. İlk yarıda tüm prokovasyonlara rağmen oyunu toparladık. Futbolda var böyle şeyler deyip geçiştiriyoruzç İyi oynuyorken gereksiz yere Tosic atıldı. 11'e 10 kalınca Fenerbahçe iyi oynuyor, iyi de oynamaya çalıştılar. Kolay maç değil. 10 kişi kalınca olumsuzluklar daha fazla oldu. Rakibi tebrik etmek bile doğru değil ama nihayetinde kazandılar. Daha soğukkanlı olmak gerekir. Hakemle ilgili konuşursam yorumcu arkadaşlar üzülebilir. Onların attığı golde golü iptal edip kart göstermedi. Hakem, skora göre maçı yönetmeye çalıştı. Biz kendi oyunumuzla başarılı olacağız. Mazeretleri rakip, hakem üzerinden yapmak doğru değil. Bu provokasyonlara izin vermemek gerekir. Bu yapılanlara da futbol diyoruz"



"TÜRKİYE'Yİ İYİ TANIMIŞLAR"



"Kjaer'le hiç ilgisi yok ki olayların. Benim üzerime gelince rahatsız oldum. Van Persie de bunu yaptı. Oyuncularla itişmeler kakışmalar. Türkiye'yi iyi tanımışlar tebrik ediyorum. İyi profesyonel olmuşlar. Beğendiğim bir futbolcuydu. Ben hatalıyım, değilim. Sanane, sana ne oluyor. Önemli değil, canları sağ olsun"