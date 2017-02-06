Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrika Uluslar Kupası finalinde Mısır ile Kamerun karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 22. dakikasında Mohamed Elneny ile 1-0 öne geçen Mısır, devreyi önde kapatmayı başardı.

KUPAYI ABOUBAKAR GETİRDİ

İkinci yarıda ise goller Kamerun'dan geldi. Dakikalar 59'u gösterdiğinde Nicolas Nkoulou ile Kamerun durumu eşitledi. Mücadelenin 88. dakikasında ise Vincent Aboubakar, Kamerun'a kupayı kazandıran golü kaydetti. Kamerun finalde Mısır'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, 46. dakikada Robert Ndip Tambe'nin yerine oyuna dahil oldu. Kamerun formasıyla 88. dakikada gol atan Aboubakar, 89. dakikada ise sarı kart gördü.