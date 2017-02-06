Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mete Kalkavan'ın yönetimini değerlendiren Lukas Podolski, "Televizyonda maçı izleyenler neler olduğunu gördü. Eminim ki hakem de maçı tekrar izleyince hatalarını anlar" dedi. Sarı-kırmızılı takımın ortaya koyduğu futbolu değerlendiren Alman yıldız, "Bizim hatamıza gelirsek; ilk yarıda çok kötü oynadığımızı kabul ediyorum ama ikinci yarıda her şeyi denedik, skoru lehimize değiştiremedik. Ofsayttan yediğimiz gol ve verilmeyen kırmızı karttan sonra işimiz çok zordu" diye konuştu. Podolski sözlerini şöyle tamamladı: "Hakemler de hata yapabilir ama herkes gördü. Ligdeki Karabükspor ve bugünkü Başakşehir maçlarında çok büyük hatalar yapıldı. Biz 2-0 öndeyken aleyhimize bu tip hatalar yapılsa sorun olmayabilir ama oyun 0-0 veya 1-0 giderken böyle büyük hatalar olunca işimiz zorlaşıyor ve sonuç istediğimiz gibi olmuyor" ifadesini kullandı.

BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA PODOLSKİ

10 Şut

6 İsabetli Şut

51 Pas

31 İsabetli Pas

SORUN ÇOK 'BÜYÜK'

Sezon hedefi teke inen Galatasaray, lig ve kupada oynadığı 'büyük' maçlarda hiç galibiyet çıkaramadı

Son üç Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ın çeyrek final bile göremeden kupaya vedasının altında "Sert lokma sendromu" yatıyor. Üst sıralarda yer alan takımlara karşı bir kez olsun üstünlük kuramayan ve Başakşehir'e lig ve kupada iki kez yenilen, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye, TT Arena'da Trabzonspor'a kaybeden Galatasaray, Beşiktaş karşısında da 2-0'lık üstünlüğünü koruyamamıştı. Vodafone Arena'da 2-2'lik beraberliği zor kurtaran Cimbom'da Riekerink'in büyük maçlarda sınıfta kaldığı ortaya çıktı.

RİEKERİNK'İN ÇIKMAZI

Beşiktaş-G.Saray 2-2

G.Saray-Trabzon 0-1

G.Saray-Başakşehir 1-2

F.Bahçe-G.Saray 2-0

Başakşehir-G.Saray 2-1