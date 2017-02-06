Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Oğuzhan, Dusko Tosic'in atılmasına kadar üstün tarafın kendileri olduğunu belirterek, "Maçın başından kırmızı karta kadar üstün taraf bizdik. Bunu taraflı, tarafsız herkes gördü. Baskılı oynadık. İyi top oynadık. Pozisyonlara girdik, atamadık. Basit kırmızı kart mı diyeyim yoksa Fenerbahçe'nin buraya sadece top oynamak için gelmediğini mi diyeyim. Gerçekten herkes gördü. Yazık ama futbolda var böyle şeyler." diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiklerini ve Spor Toto Süper Lig'e odaklanmaları gerektiğini vurgulayan siyah-beyazlı futbolcu, şöyle devam etti:

"Sonuçta ligde hala birinci olan biziz. Cuma günü önemli bir Kardemir Karabükspor maçımız var. Keşke Fenerbahçe buraya sadece futbol oynamak için gelseydi ama olmadı. Biz topumuzu oynadık. İnanılmaz mücadele ettik. On kişi kalmamıza rağmen üst düzey mücadele ettik. On kişi de pozisyonlara girdik ama olmadı. Maçı analiz ettikten sonra unutarak, Karabükspor maçına hazırlanmamız gerekiyor. Ligde lider biziz bunu korumamız lazım. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum çok iyi oynadılar. Elimizden ne geliyorsa yaptık. İnşallah Karabükspor maçında üç puanla devam ederiz."

- Futbolcular arasında yaşanan gerginlik

Oğuzhan Özyakup, karşılaşmanın devre arasında iki takım arasında yaşanan gerginliğin derbilerde yaşanabileceğini bildirdi.

Yaşananlara uzak kaldığını aktaran 24 yaşındaki milli futbolcu, "Devre arasında içeri girmiştim, maç sonunda da uzakta kaldım. Derbilerde böyle şeyler olur. Sağlık olsun. Aslında diyecek çok şey var ama bir şey söylemek istemiyorum." açıklamasında bulundu.

İsim vermeden bir dönem Arsenal'de birlikte forma giydiği Robin van Persie'ye olan kızgınlığını dile getiren Oğuzhan Özyakup, "Alper benim arkadaşım. Sahada tabii ki gerginlikler olur. Başka oyuncuyla da samimiydim. Daha özel bir şeyim vardı ki bu maça kadar. Benim için bir futbolcunun karakteri sahada da belli olur. Herkes kendisini belli etti. Benim için rahat. Umarım onların da içi rahattır." diyerek sözlerini tamamladı.

- Tosic: "Camiamdan özür dilerim"

Mücadelede kırmızı kartla oyundan atılan Dusko Tosic ise sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Beşiktaş camiasından özür diledi.

Girdiği ikili mücadelede Fenerbahçeli Robin van Persi'nin kendisini provoke ettiğini savunan siyah-beyazlı futbolcu, "Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanları, bu gece için çok üzgünüm. Benim gibi tecrübeli bir oyuncunun yapmaması gereken bir hareketti. Beşiktaşlı kalbimle tüm camiadan özür dilerim. Van Persie'nin kariyerine saygı duyuyorum, büyük bir oyuncu olduğuna şüphe yok ama bugünkü davranışları, sahadaki provokasyonu ve davranışları beni şaşırttı. Umarım hepiniz beni affedersiniz ve yanımda olmaya devam edersiniz. En büyük Beşiktaş." ifadelerini kullandı.