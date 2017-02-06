Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonrası gergin görünürken, “Kazanmayı düşünüyorduk. Güzel futbol oynamaya çalıştık” derken, “Futbol bu olabilir diye geçiştiriyoruz ama oyun iyi giderken gereksiz şekilde oyuncumuz atıldı. 11-10 kalınca Fenerbahçe iyi oynuyor. Kolay maç değildi, 1-0 geride 10 kişi de kalınca iyi oynadılar, rakibi de tebrik etmek gerekir ama söylemek de gelmiyor içimden. Bize tuzak kuruldu ve Tosic bu tuzağa düştü. Van Persie maç içinde üzerime geldi. Korktum beni de oyundan attıracak diye” sözlerini kullandı.

Soğunkanlı olmalıydık

“Oyuncularımla gurur duyuyorum. Sadece futbol oynamanın yetmediğini anlamış oldular” diyen Güneş, “Hakemle ilgili konuşursam, bazı yorumcular üzülebilir. Hakem skora göre oyun yönetti. Hakem yanlış da yapsa iyi de yapsa biz kendi oyunumuzda başarılı olacağız. Soğukkanlı olmamız gerekirdi” açıklaması yaptı.

Türkçe’yi iyi öğrenmişler

Güneş Kjaer’le gerginliği için de, “Nereden çıktı anlamadım. Ne oldu Türkçe mi biliyor o? Benim üzerime geldi, ben de anlamadım. Üzerime gelince rahatsız oldum. Aynı şeyi Van Persie de yaptı, belli ki iyi öğrenmişler Türkiye’yi, tebrik ediyorum” dedi.

Şeytanlık yapmayın

Güneş, “Maçtan sonra soyunma odasına giderken polisler bizi engelledi. Tribünler de futbolcuları çağırmıştı, oyuncular kendi istekleriyle sahaya geri döndüler” derken, “Sahaya çıkan her takım futbol oynamaya çalışmalı. Şeytanlık yapmayalım. Ben antrenman maçında da futbol oynatmaya çalışıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.