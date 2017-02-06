Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev derbi beklendiği gibi gergin geçti. Dışarıdaki yüksek tansiyon sahaya da yansıdı. İki kulübün yönetimleri arasında başlayan söz düellosu karşılaşmanın gergin geçeceğinin bir göstergesiydi. Maçın başlamasından sonra da oyun sık sık oyuncular arasında yaşanan ağız kavgaları yüzünden durdu. Ancak bütün bunların başrolünde bir isim vardı; Robin van Persie… Hollandalı oyuncu Arsenal’den eski takım arkadaşı olan, tatillere bile birlikte gittiği Oğuzhan Özyakup ile saha içinde tartıştı. İki oyuncunun ağız dalaşı hakem Ali Palabıyık’ın araya girmesiyle sona erdi. Van Persie, bu pozisyonun hemen ardından defanstan atılan uzun bir topa yetişmeye çalışıp başarılı olamayınca da kendisini protesto eden Beşiktaş tribünlerine dil çıkararak karşılık verdi.

Güneş Kjaer’in yüzünü sıktı

Karşılaşmada tansiyon gittikçe yükselirken, derbinin gidişatını etkileyecek olan bir pozisyon yaşandı. 41’de rakip kaleye atak yaptığı sırada Tosic’le ‘güreşe’ tutuşan Van Persie, Sırp oyuncuya düşerken tekme atınca ortalık yine karıştı. Yerden kalkan Tosic, Van Persie’nin üzerine gidip yüzüne kafa atınca da hakem Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı. İki takım oyuncuları arasında uzun süre tartışmalar yaşanırken, Van Persie’ye saldırmak isteyen Tosic’i takım arkadaşları güçlükle durdurabildi. Van Persie’nin Nouma’yı hatırlatan hareketleri de ortamı gerdi. İlk yarının bitiş düdüğüyle kavga koridorlara taşındı. Şenol Güneş, Van Persie’nin yanına gitmek istedi, tecrübeli hoca karşısına çıkan Kajer’in yüzüne sıktı. Koridorda da Marcelo, Skrtel’e kafa attı. Koridorda Van Persie’yi bekleyen Tosic’i polis güçlükle soyunma odasına götürebildi.