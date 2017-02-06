Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak Türkiye Kupası'nda veda ettiği maça Dusko Tosic ile Van Persie arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Sırp savunmacı mücadelenin 41. dakikasında Van Persie'ye hareketi sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Dusko Tosic, maç sonu Instagram hesabından Van Persie ile yaşadığı pozisyonunu görüntüsünü paylaştı ve Beşiktaş camiasından özür diledi.

"UMARIM HEPİNİZ BENİ AFFEDERSİNİZ"

İşte Tosic'in sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama;

"Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım, ve kulüp çalışanları bu gece için çok üzgünüm. Benim gibi tecrübeli bir oyuncunun yapmaması gereken bir hareketti. Beşiktaşlı kalbimle tüm camiadan özür dilerim. Van Persie'nin kariyerine saygı duyuyorum, büyük bir oyuncu olduğuna şüphe yok ama bugünkü davranışları ve sahadaki provokasyonu ve davranışları beni şaşırttı. Umarım hepiniz beni affedersiniz ve yanımda olmaya devam edersiniz. En büyük Beşiktaş"