Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik 1. Amatör Lig 16. haftasında 1299 Edebali Kulübü- Bilecikspor karşılaşmasının 60. dakikasında Bileciksporlu oyuncu Oğuzhan Yol, rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Soyunma odasına giden futbolcu, stat ile salon arasındaki demir kapının kilitli olması sebebiyle uzun süre bekledi. Saha dışına çıkamayan futbolcu yüzünde maça bir süre başlanamadı. Bu sırada anahtarın olduğu güvenlik görevlisi aranmaya başladı. Stat girişindeki odasında oturan güvenlik görevlisine telefonla ulaşılmaya çalışırken, Oğuzhan da oyunu daha fazla soğutmamak için tellerin üstünde atlayarak soyunma odasına gitti.



Öte yandan Bilecik Edebali Stadı’nın tribün ve altındaki soyunma odaları stat şartlarının elverişsiz olması nedeniyle hem futbolculara hem de seyircilere geçen sene kapatılmıştı. Futbolcular stat yanında bulunan Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki soyunma odalarını kullanmak zorunda kalıyorlar. Öte yandan, Bilecik Şey Edebali Stadı'nın depreme uygun olmadığı için çıkacak ödenek durumuna göre bir proje hazırlanacağı öğrenildi.