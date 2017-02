Türkiye Gazetesi

Bu yıl 51. kez düzenlenen Super Bowl 2017 Final müsabakasında Atlanta Falcons ile New England Patriots karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk defa uzatmalara giden müsabakayı New England Patriots 28-3’ten geriye dönerek 34-28’lik bir skorla kapattı. Bu sonuçla New England Patriots, Super Bowl’u 5. kez kazanarak Cowboys’u geride bıraktı. New England Patriots Koçu Bill Belichic de 5. kez Super Bowl’u kazanarak tarihin en iyisi olmayı başardı.

Tüm dünyada milyonlarca sporsever tarafından takip edilen Superbowl’da devre arası izleyenleri büyülerken, dünyaca ünlü pop yıldızı Lady Gaga’nın akrobatik sahne şovu izleyenlerin beğenisini topladı.