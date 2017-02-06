Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçlardaki en iyi 6 geri dönüşü belirledi. Şampiyonlar Ligi tarihindeki en iyi geri dönüşlerde İstanbul imzası vardı. 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Milan ile Liverpool arasında oynanan final, listedeki en ünlü geri dönüş maçı oldu. Liverpool’un 3-0 geriden gelip penaltılarla kupayı kaldırdığı dev karşılaşmadır.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş’ın, Vodafone Arena’da Benfica ile oynadığı karşılaşma da en iyiler arasındaki yerini aldı. Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 geride kapatan Beşiktaş, Cenk Tosun, Quaresma ve Aboubakar’ın attığı gollerle mücadeleyi 3-3 beraberlikle kapatmıştı.

Listede yer alan diğer karşılaşmalar ise şöyle:

WERDER BREMEN-ANDERLECHT: 5-3 (1993)

1993 yılında oynanan karşılaşmada Anderlecht, bir anda ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Werder Bremen, rakibi karşısında 66. dakikaya kadar gol bulamadı. Ancak bu dakikada gelen sayının ardından rakip kaleye tam 5 gol attılar ve maçı da 5-3 kazandılar.

DEPORTİVO-PARİS SG: 4-3 (2001)

Paris Saint Germain, 2001’de oynanan karşılaşmada rakibi karşısında deplasmanda maça çok hızlı başladı. Fenerbahçe’nin eski yıldızı Okocha’nın açtığı gol perdesinin ardından Paris, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Leroy’un attığı golle farkı 3’e çıkaran Paris SG oldukça rahat bir oyun ortaya koyarken, Deportivo 27 dakika içinde 4 gol atarak maçı kazandı.

PORTO-PETRZALKA: 2-3 (2005)

2004 yılında Mourinho liderliğinde Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Porto, 2005 yılına da favoriler arasında başladı. Grubun ilk maçında Rangers deplasmanında 3-2 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşatmıştı. H Grubu’nun zayıf takımı olarak gösterilen Petrzalka ile karşılaşan Porto, ilk yarıda Lucho Gonzalez ve Diego’nun golleriyle durumu 2-0’a getirdi. Ancak konuk ekip, ilk yarının son saniyelerinde farkı 1’e indiren golü attı ve soyunma odasına umutlu gitti. Petrzalka, ikinci yarıda bulduğu 2 golle son şampiyonu deplasmanda devirmeyi başardı.

ARSENAL-ANDERLECHT: 3-3 (2014)

1993 yılında Werder Bremen’e 5-3 kaybeden Anderlecht, 3-0 önde götürüp mağlup olduğu bu karşılaşmayla en iyi geri dönüşler listesine girmişti. Anderlecht bu kez listeye en iyi dönüş yapan takımlardan birisi olarak girdi. Arsenal deplasmanında ilk yarıyı 2-0 mağlup kapatan Anderlecht, 58. dakikada Alexis Sanchez’in golüyle 3-0 geriye düştü. Ancak 61, 72 ve 90. dakikalarda gelen gollerle durumu 3-3 yapan Anderlecht, en iyi geri dönüşlerden birisine imza attı.

BEŞİKTAŞ-BENFİCA: 3-3 (2016)

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, grup maçlarına iyi bir giriş yaptı. Benfica ile Vodafone Arena’da karşılaşan Beşiktaş, ilk yarıda üst üste kalesinde gördüğü gollerle bir anda 3-0 geriye düştü. Siyah-beyazlılarda ikinci yarıda gol perdesini açan isim Cenk Tosun oldu. Quaresma ve Aboubakar’ın golleri, durumu 3-3’e getirirken, Beşiktaş’ın oynadığı bu karşılaşma, en iyi geri dönüşler listesinde yerini aldı.