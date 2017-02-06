Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Goalbien'in haberine göre, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında hakem Ali Palabıyık'ın yönetiminden memnun olmayan Beşiktaşlı taraftarlar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Erdal Abay isimli Beşiktaş taraftarı savcılığa giderek Ali Palabıyık'tan şikayetçi oldu.

GEREKÇE 'TARAFLI YÖNETİM'

2017/18324 soruşturma nolu dilekçede Beşiktaş taraftarı Erdal Abay, maçın hakemi Ali Palabıyık ve yardımcılarının maçın ilk dakikasından itibaren taraflı yönetimi ve taraftarları tahrik edici hareketleri sebebiyle kendisi ve ekibinden şikayetçi olduklarını savcılığa iletti.