Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile takımını ayakta tutan isimlerden biri olan Jeremain Lens, Beşiktaş karşısında da sahne aldı. Hollandalı futbolcu, vatandaşı Robin van Persie'nin golünün asistini yaparken, bu sezon 5 farklı isme gol attırmış oldu. Toplamda 3 gol atan ve 8 asist yapan sarı-lacivertli oyuncu, 7 maçta skoru değiştirmeyi başarırken, ilk asistlerini Kasımpaşa maçında Ozan Tufan ve Emenike'ye yapmıştı. Bu maç sonrası Gaziantepspor karşısında Emenike ve Souza'ya gol attıran Lens, Gençlerbirliği maçında ve Trabzonspor maçında Sow'a 3 asist birden yapmıştı.

FENERBAHÇE'DE LENS

17 Maç

3 Gol

8 Asist

1334 Dakika