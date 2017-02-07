Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetim, başkasının akreditasyon kartıyla tünelin girişinde maçı izleyen Tosic'le ilgili TFF'ye 'Ali Yıldırım' örneği verdi. Fenerbahçe yöneticisi Ali Yıldırım, Adana maçı sonrasında başkasının akreditasyon kartıyla koridora indiği gerekçesiyle 6 ay hak mahrumiyeti almıştı. Aynı suçun futbolcu için cezası ise talimatta 8-24 maç olarak belirtiliyor. Bir F.Bahçeli yönetici "Oyuncumuza kafa attı, üzerine saldırdı, koridorda Skrtel'e kafa attı ve başkasının akreditasyon kartıyla sahaya girdi. Bize üst sınırdan ceza veren TFF, bakalım Tosic'e ne ceza verecek?" ifadelerini kullandı. Öte yandan sarı-lacivertliler, Şenol Güneş ve Tosic için 6222 sayılı yasaya ithafen suç duyurusunda da bulundu.