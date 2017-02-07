Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Galatasaray Odeabank, evinde ağırladığı Tofaş’ı 82-73 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini elde etti. Maça Pleiss, Daye ve Sinan Güler’in basketleriyle hızlı giren (9-0) Aslan; Kaya, Crocker ve Mejia’nın karşılık vermesine rağmen 2. çeyreğe 24-20 üstün geçti. Tyus-Göksenin’in üretkenliğine Micov da katılınca ev sahibi soyunma odasına 43-29 önde gitti. 24. dakikada farkı 21’e (53-32) çıkaran Cimbom son çeyreğe de 68-47 galip geçti. Bu periyottaki Tofaş’ın çabalarına rağmen Ergin Ataman’ın takımı sahadan 82-73 galip ayrıldı. G.Saray’da 5 oyuncu çift haneli rakamları gördü. Sinan 15, Schilb ve Pleiss 14’er, Micov ve Daye 13’er sayıyla oynadı. Tofaş’ta Kaya 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olsa da mağlubiyeti önleyemedi.