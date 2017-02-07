Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aynı olaylar aynı hakem ancak farklı kurallar (!) 17. haftada oynanan Bursa-Trabzon maçında Hamza Hamzaoğlu’nun teknik alan ihlalini ve yardımcı hakemle fiziksel temasını affetmeyen Yaşar Kemal Uğurlu, 4.hakemlik yaptığı derbide teknik alan ihlallerini ne ilginçtir ki görmedi! Bununla kalsa iyi… Kırmızı gören Dusko Tosic kapşonla ve başka birisine ait akreditasyon kartıyla tünelin girişinden maçı izledi. Hamza Hamzaoğlu’nu atan ve 5 maç ceza almasına sebep olan Yaşar Kemal Uğurlu, Tosic’in derbi “izlemesine” seyirci kaldı.

4.HAKEMİN SEYİRCİ KALDIĞI OLAYLAR

¥ Kırmızı kart gören Dusko Tosic’in tünelin ağzında maçı izlemesini önleyemedi.

¥ Dirk Advocaat, yardımcı hakem Cem Satman’ı silkeledi. Temas ve yoğun itiraz. İzledi

¥ Şenol Güneş-Simon Kjaer arasında yaşananları görmedi, hakemini uyarmadı.

¥ Yedek oyuncular ısınırken sahaya girdi, müdahale edemedi.

¥ Yedek kulübeler, maç boyunca ayaktaydı, kenarda tansiyonu düşüremedi.

Yardımcılar ne yaptı?

SERKAN OLGUNCAN

RvP’nin yaptıklarını görmedi

¥ Geçen ay FIFA kokardı taktı. İlk defa derbi maça çıkmıştı. Van Persie-Tosic kavgasında “yardımcı” olamadı. Gereken desteği veremedi, Van Persie’nin yaptıklarını göremedi.

CEM SATMAN

Golde ofsaytı kaçırdı

¥ Geçen hafta G.Saray-Akhisar maçında, Akhisar’ın nizami golüne ofsayt bayrağı kaldıran Cem Satman, MHK tarafından bu hafta derbiye verilmişti. Van Persie’nin attığı golde Lens’in ofsaytta olduğunu kaçırdı.

LİG NEREDEYSE BİTİYOR! MHK’DE ACİL DURUM İLANI!

Merkez Hakem Kurulu, hakem hataları artınca psikologla çalışma kararı aldı. Denizli Pamukkale Üniversitesi’nden Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. Rıdvan Ekmekçi, hakemlere her hafta psikolojik destek verecek. Avustralya, ABD ve Almanya’da eğitim almış olan Rıdvan Ekmekçi, geçmişte 16 yıl da basketbol hakemliği yaptı. Ekmekçi’nin hakemlikle ilgili “Başarılı Hakemliğin Psikolojisi” isminde bir de kitabı bulunuyor. Bugün İstanbul’da TFF 1.Lig hakemleriyle bir araya gelecek olan Rıdvan Ekmekçi, Süper Lig hakemleriyle de çalışmaya önceki hafta başladı.

PALABIYIK KURALI (!)

Bir var bir yok

Ali Palabıyık derbide Robin van Persie’nin Oğuzhan Özyakup’a yönelik gol sevincinde sarı kartı “es” geçti. Palabıyık Alanya-Konya maçında ise Bajic’e taraftarı tahrik ettiği için sarı vermiş ve çift sarıdan atmıştı.

Notu 7.8

Ali Palabıyık’ın notu 7.8 olarak açıklandı. Bu bariz önemli hata yaptı anlamı taşıyor.