2000 yılında İstanbul'daki Galatasaray maçı öncesi öldürülen iki Leeds United taraftarına atıfta bulunularak yapılan bu hareket sonrası bayrağı açan taraftar polis tarafından göz altına alındı. West Yorkshire Polisi konuyla ilgili, "Bunu gerçekleştiren erkek şahıs stattan çıkarıldı ve bayrağa el konuldu. Bu hafta konu hakkında onunla görüşeceğiz" ifadelerini kullandı. Huddersfield Town basın sözcüsü de "Neler olduğunun farkındayız. Şu anda olayın kamera görüntülerini toplamay çalışıyoruz. Öncelikle bütün detayları öğrenmemiz gerekiyor" dedi. 5 Nisan 2000'de Christopher Loftus ile Kevin Speight isimli Leeds United taraftarları İstanbul'da bıçaklanarak hayatlarını kaybetmişti. (Ajansspor)
Leeds United maçında Türk bayrağı açılınca...
07.02.2017 - 09:29 | Son Güncelleme: 07.02.2017 - 09:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Huddersfield Town ile Leeds United'ı karşı karşıya getiren maçta ev sahibi takımdan bir taraftarın Türk bayrağı açması ortalığı karıştırdı.
Etiketler : leeds united,türk bayrağı,
444820 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/444820.aspx
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