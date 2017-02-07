Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​IAAF'den yapılan açıklamaya göre, Sebastian Coe başkanlığında Fransa'daki tatil beldesi Cap d'Ail'de gerçekleştirilen konsey toplantısı tamamlandı. Toplantıda, Rusya'nın üyeliğe yeniden kabulü için gerekli şartları karşılayıp karşılamadığını takip eden çalışma grubunun raporu okundu.

Raporda, Rusya Dopingle Mücadele Ajansının (RUSADA), Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) yönetmeliğindeki şartları hala sağlayamadığı belirtildi. WADA'nın Rusya'ya çizdiği yol haritası doğrultusunda, üyelik şartlarının en erken kasım ayında karşılanacağının tahmin edildiği de ifade edildi.



Rus atletler böylece 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'ndan sonra 4-13 Ağustos tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Rusya bayrağı altında mücadele edemeyecek. IAAF Doping İnceleme Kurulunun onay verdiği atletler ise olimpiyatlarda "bağımsız sporcu" olarak yer alabilecek.



Şu ana kadar 35 Rus atletin, 2017'de tarafsız sporcu olarak yarışabilmesine izin verildiğinin paylaşıldığı raporda, 15 yaş altı Rus atletlerin ise uluslararası organizasyonlarda "bağımsız sporcu" olarak mücadele edebileceği bildirildi.



Konsey ayrıca sporcuların vatandaşlık değiştirmesinin yeni bir talimata kadar durdurulmasına da karar verdi. Yasağın, prosedürün başlatıldığı 15 transferi kapsamadığı kaydedildi.



IAAF Başkanı Coe, uygulamanın manipülasyona açık olduğu gerekçesiyle yeniden ele alınacağını ve bir çalışma grubunun, yıl sonuna kadar konuya ilişkin teklifleri sunacağını dile getirdi.



WADA tarafından sistematik doping iddiasını soruşturmak için görevlendirilen bağımsız komisyonun, "Rusya'nın devlet desteğiyle dopingi desteklediği" sonucuna vardığı ilk raporunun açıklanması sonrası IAAF, 2015'in kasım ayında ARAF'ın üyeliğini askıya almış ve Rus atletleri geçici olarak uluslararası müsabakalardan men etmişti. Cezanın 2016'nın haziran ayında uzatılmasının ardından Rus atletler 2016 Rio

Olimpiyatları'nda yarışamamıştı.



WADA da Moskova Doping Kontrol Laboratuvarı'nın akreditasyonunu askıya almış ve RUSADA'nın faaliyetlerini sürdürmesinin uygun olmayacağını da açıklamıştı.



Rusya'da dopingle mücadele konusunda yaşanan son gelişmelere ilişkin McLaren'in yayımlanan ikinci raporunda ise 2011-2015 yıllarında binden fazla atletin Rusya'da devlet desteğiyle doping programından fayda sağladığı belirtilmişti.



Londra'da düzenlenen 2012 Olimpiyatları'nda, Moskova'daki 2013 Dünya Şampiyonası ile 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda madalya kazanan Rus sporcuların da dopinge karıştığı iddia edilmişti.