Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahadaki futboldan çok yaşanan olaylar, hakem kararları ve karşılıklı suçlamalarıyla konuşulan Beşiktaş-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçı, gözlemci raporları ve olası cezalarla bir süre daha gündemden düşmeyecek.

Maça damgasını vuran Tosic-Van Persie diyaloğunun yanı sıra devre arasında çıkış tüneli ve karşılaşmanın bitiminde soyunma odası koridorlarında yaşananlar, sahaya inen taraftar ile her iki takım taraftarının çirkin ve küfürlü tezahüratları can yakacak cezalara neden olacak.

AKREDİTASYON KARTI TOSİC'İ YAKTI

Milliyet'in haberine göre; Maçın gözlemcileri Candemir Özdemir, Mehmet Ali Yurtsever ve Mehmet Sarıbuva’nın Futbol Federasyonu’na ulaşan raporlarına göre kırmızı kart gördükten sonra uzun süre sahadan çıkmak istemeyen ve takım arkadaşları tarafından yatıştırılmak istenen Tosic’in, maçın ikinci yarısını çıkış tünelinde bir başkasının akreditasyon kartı ile izlemesi kayıtlara geçti.

Tosic’in bu eylemi belgelerle kanıtlanırsa, ihraç nedeniyle alacağı asgari üç maçın haricinde, disiplin talimatının “Belgelerin haksız kullanımı” başlıklı 47. maddesine göre (8 maça kadar) çok daha ağır bir cezayla karşı karşıya kalacak.

BEŞİKTAŞ SAHA KAPAMA CEZASINI SENEYE ÇEKECEK

Maçın son bölümlerinde sahaya bir taraftarın inmesi, siyah-beyazlı tribünlerin çirkin ve kötü tezahüratı, sahaya atılan tehlikeli maddeler ve bunlardan birinin Fenerbahçe menajeri Hasan Çetinkaya’ya isabet edip yaralanmasına sebep olması da, temsilci raporlarında yer aldı.

Talimata aykırı bu eylemler Beşiktaş sahasının kapatılmasına, ilgili tribünlere giren taraftarın e-kartlarının bloke edilmesine ve ağır para cezasına yol açacak.,

Ancak siyah-beyazlı kulüp saha kapatma cezası alsa da bunu gelecek sezon yine kupada çekecek. Fenerbahçe taraftarına ayrılan tribünden yapılan çirkin ve kötü tezahürat ise sarı-lacivertli kulübe para cezası olarak yansıyacak. Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak’ın da koridorda hakemlere yönelik ifadeleri nedeniyle PFDK’ya gönderileceği öğrenildi.

GÜNEŞ, KJAER, VOLKAN VE TAMER TUNA'YA DA CEZA GELECEK

Karşılaşmanın ilk yarısı sonunda çıkış tünelinde yaşanan arbede temsilcilerin dikkatinden kaçmadı. Özellikle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçeli Kjaer arasındaki diyalog, Volkan Demirel ve Beşiktaş yardımcı antrenörü Tamer Tuna arasındaki itişme raporlara yazıldı.

TFF Hukuk Müşavirliğinin görüntüler ve medyaya yansıyan fotoğrafları değerlendirdikten sonra adı geçen teknik adam ve futbolcuların sevkine dair işlem yapabilecek. Güneş bu olaylarda sorumlu görülürse 1 ile 3 maç arası soyunma odasına giriş yasağı alabilecek. Volkan Demirel ve Kjaer’in de asgari 1’er maç ceza alması gündemde.

NOUMA 7 AY CEZA ALMIŞTI

Beşiktaş cephesince maçı provake ettiği ile sürülen Robin van Persie’nin müsabaka sırasında tribünlere dil çıkarması, Tosic’in atılması sonrası elini şortunun içine koyarak centilmenliğe aykırı bir davranış sergilemesi de incelemeye alınacak.

Hukuk Müşavirliği’nin talep etmesi durumunda Hollandalı oyuncunun bu eylemleri televizyon görüntülerinden izlenecek ve PFDK’ya sevk edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Bilindiği gibi yıllar önce Pascal Nouma’nın benzeri bir hareketine görüntüler izlendikten sonra 7 ay ceza verilmişti.