Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grupta yaptığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet alan Eczacıbaşı VitrA, bir diğer Türk temsilcisi VakıfBank'ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Konuk ekip ise bir galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak.

- Neslihan Demir Güler: "Final oynamak istiyoruz"

Eczacıbaşı VitrA'nın takım kaptanı Neslihan Demir Güler, organizasyonda final oynamak istediklerini belirtti.

Yoğun bir maç programıyla yollarına devam ettiklerini kaydeden deneyimli voleybolcu, "Gruptaki son maçta yine Uralochka-NTMK ile oynamıştık. Deplasmanda set vermeden galip gelmek bizi çok memnun etmişti. Sahamızdaki maçtan da aynı skorla ayrılmak istiyoruz. Tüm voleybolseverleri bizi desteklemeleri için maçımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.