Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kosovalı futbolcu Bersant Celina, takımının Feyenoord ile karşılaştığı maçta, Twente tribünlerinde açılan pankarta sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"SAYGI DUYMUYORUM"

Açılan, "Kosova Sırbistan'ındır" pankartı üzerine Celina sosyal medyadan, "Güzel kulüp ve inanılmaz taraftar ancak bunu yapanlara saygı duymuyorum" açıklamasını yapmıştı.

Takım arkadaşının zor durumda kalmasına kayıtsız kalamadığını belirten Enes Ünal, sosyal medya hesabından Celina ile olan fotoğrafını paylaşarak, arkadaşına destek oldu.

"ARKADAŞIMIN YANINDAYIM"

Milli futbolcu açıklamasında, "Bugün arkadaşım zor bir durumda kaldı ve ben böyle durumlara çok karşıyım. Arkadaşımın her zaman yanında oldum ve de olmaya devam edeceğim. İnsanlar ne derse desin biz bu kulüpte oynamayı çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon takımın vazgeçilmez isimlerinden olan 20 yaşındaki Celina, çıktığı 16 maçta 4 kez ağları sarstı.