Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Demba Ba, katıldığı imza töreninin ardından ABD’ye hareket etmişti. Tedavisini mart ayına kadar Los Angeles'da sürdürmeyi planlayan yıldız futbolcu, siyah beyazlılar tarafından İstanbul'a davet edildi.



Yönetimin bu kararı alma sebebi ise teknik heyet ve sağlık kurulunun Demba Ba için hazırladığı rapor. Kurul, Senegalli oyuncunun temmuz ayında yaşadığı sakatlık sonrası sol bacak kaval kemiği kırığının tamamen iyileştiğini ve ortopedik bir sorunun olmadığını tespit etti.



Kondisyon çalışmalarına ağırlık veren yıldız oyuncunun eski fiziki durumuna ulaşacağı vurgulandı. Mart ayı içinde sahalara dönmesi planlanan Ba'nın Türkiye'de yoğun bir çalışma ortamında olacağı ve sahalara dönüş tarihinin daha erkene çekileceği belirtildi.



Ayrıca 31 yaşındaki futbolcunun tedavisine Beşiktaş tesislerinde devam etmesinin takıma uyum süreci bakımından da olumlu olacağı görüşüne varıldı. Yönetim bu rapor doğrultusunda Demba Ba'nın çalışmalarını ABD yerine İstanbul'da devam etmesinin daha iyi olacağına karar verdi.