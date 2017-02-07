Beşiktaş, Ricardo Quaresma'nın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Portekizli futbolcu, bu sözleşme karşılığında toplam 5 milyon 950 bin Euro garanti ücret alacağını borsaya bildirdi.
KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Ricardo Quaresma'nın sözleşmesi 3 yıl daha uzatılmıştır.
Buna göre oyuncuya;
2017-2018 sezonunda 2.100.00 Avro
2018-20109 sezonunda 2.100.000 Avro
2019-2020 sezonunda 1.750.000 Avro garanti ücret
Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir."