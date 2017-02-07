Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor'un başkanı Süleyman Urkay, eski oyuncularından Leandro Sales De Santana ve Anmar Almubaraki'nin alacakları için FIFA'ya başvurmaları nedeniyle eski oyuncularına 576 bin avro ödeyeceklerini söyledi.

Yunanistan Süper Lig temsilcisi AEL Kalloni'den geçen yıl transfer edilen ve devre arasında sözleşmesi feshedilen Brezilyalı futbolcu Leandro Sales De Santana, alacakları için FIFA nezdinde dava açtı. FIFA, Denizlispor'un, eski Brezilyalı oyuncusu Leandro Sales De Santana'ya 51 bin avro alacağının yanı sıra 265 bin avroluk fesih tazminatı ödemesine karar verdi.

Kulüp başkanı Urkay, FIFA'nın 301 bin avroluk ödeme talimatının kulübe ulaştığını belirterek, geçen sezon gönderilen Anmar Almubaraki'nin de 31 bin avro olan alacağının tazminatla 260 bin avroya çıktığını ifade etti.

Urkay, "Eski futbolculara olan borçlar bizi çok zor durumda bırakıyor. Bu borçlar ödenmezse puanımız silinecek. Eski oyunculara borçların gecikmesi nedeniyle zaten transfer yasağı kalkmadı." diye konuştu.