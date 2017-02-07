Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karakuzu, yazılı açıklamasında, 6 Kasım 2016'da üstlendiği görevi, bugün itibarıyla bıraktığını kaydetti ve şu ifadeleri kullandı:

"En son kamuoyuna yansıyan, hepimizi derinden üzen ve camiamızın onaylamadığı centilmenlik kuralları dışındaki doping ve benzeri iddialar, tarafımca üzüntüyle karşılanmıştır. Bahsi konu edilen antrenörümüz, sağlık problemleri nedeniyle ilaç kullanmış olup, yüzme camiasının hiçbir sporcusunda yasaklı madde saptanmamıştır. Tüm bunlara rağmen konuyla ilgili hem Sayın Spor Bakanımız hem de şahsımın hassasiyeti gereği olarak tüm sorumluluğu federasyonumuz yönetim kurulu adına başkan olarak üstleniyorum. 6 Kasım 2016'da kıymetli oylarınızla görevlendirildiğim Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığından istifa ediyorum."