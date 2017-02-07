Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona Atletico Madrid'i konuk ediyor. İlk maçı Suarez ve Messi'nin attığı gollerle 2-1 kazanan Barcelona'da hedef adını finale yazdırmak. İşte Barcelona Atletico Madrid maçını şifresiz ve canlı izlemek için sizler için hazırladığımız haberimiz...

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BARCELONA 1-0 ATLETICO MADRID CANLI ANLATIM

45'Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor



45'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Atletico Madrid adına Saul Niguez kullanacak.

45'Antoine Griezmann, Sergi Roberto tarafından faulle durduruluyor. Atletico Madrid, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

43'Lionel Messi, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Miguel Angel Moya kurtarıyor.

43'GOOOLL!! Luis Suarez Barcelona takımını öne geçiren golü atıyor.

42'Barcelona takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ivan Rakitic.

42'Koke - Lionel Messi mücadelesinde hakem, Barcelona lehine faul kararı veriyor.

42'Barcelona, Sergi Roberto ile serbest vuruş kullanacak.

42'Ivan Rakitic, Filipe Luis tarafından faule maruz kalıyor.

39'Barcelona takımından Lionel Messi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

39'Barcelona, Lionel Messi ile serbest vuruş kullanacak.

39'Lionel Messi, Filipe Luis tarafından faulle durduruluyor.

37'Barcelona, Ivan Rakitic ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

36'Atletico Madrid takımında Yannick Ferreira-Carrasco hakem Jesus Manzano tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

36'Arda Turan, Yannick Ferreira-Carrasco tarafından faulle durdurulduğu için Barcelona orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

35'Atletico Madrid takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Saul Niguez geçiyor.

35'Barcelona takımında Jordi Alba orta yuvarlakta topu eliyle kontrol ediyor.

34. Ivan Rakitic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

28. Lionel Messi tarafından çekilen şut kalecide kaldı

22. Atletico Madrid takımından Koke sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

17. Diego Godin tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

15. Nico Gaitan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

6. Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ivan Rakitic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

5. Denis Suarez önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Denis Suarez tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

1' Ve maç başladı...

Barcelona'nın 11'i: Cillessen, Sergio Roberto, Pique, Alba, Rakitic, Andre Gomes, D.Suarez, Arda, Messi, L.Suarez

Atletico Madrid'in 11'i: Moya, Jaunfran, Godin, Savic, Filipe Luis, Koke, Saul, Gaitan, Carrasco, Griezmann, Torres



23:00'da BAŞLAYACAK



İspanya Kral Kupası rövanş maçında milli yıldızımız Arda Turanlı Barcelona ile Atletico Madrid bir kez daha kozlarını paylaşacak. Barcelona Atletico Madrid maçı 7 Şubat Salı saat 23:00'de başlayacak. Barcelona Atletico Madrid maçı Bein Sports 3 ekranlarından yayınlanacak. Aynı zamanda bu maçı Nesine.com'a sadece üye girişi yaparak şifresiz ve ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.



BARCELONA'NIN 7-1'LİK ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Barcelona'nın ezici bir üstünlüğü bulunutyor.. Barcelona bu maçların 7'sini kazanırken 2 maç berabere bitmiş ve Atletico Madrid sadece bir kez kazanabilmiş. Atletico Madrid bu maçlarda 10 gol atarken, Barcelona rakibine 16 golle karşılık verdi.

İşte iki takım arasında oynanan son 10 maç...

11/01/15 İS1 Barcelona 3 - 1 Atl. Madrid

21/01/15 İSPK Barcelona 1 - 0 Atl. Madrid

28/01/15 İSPK Atl. Madrid 2 - 3 Barcelona

17/05/15 İS1 Atl. Madrid 0 - 1 Barcelona

12/09/15 İS1 Atl. Madrid 1 - 2 Barcelona

30/01/16 İS1 Barcelona 2 - 1 Atl. Madrid

05/04/16 ŞMP Barcelona 2 - 1 Atl. Madrid

13/04/16 ŞMP Atl. Madrid 2 - 0 Barcelona

21/09/16 İS1 Barcelona 1 - 1 Atl. Madrid

02/02/17 İSPK Atl. Madrid 1-2 Barcelona



Stat: Nou Camp

Tarih: 7 Şubat Salı

Saat: 23.00

Yayın: beIN Sports 3