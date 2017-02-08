Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kendisine yönelik sözlerine Rıdvan Dilmen'den cevap geldi.

İşte Rıdvan Dilmen'in TRT Spor'da yayınlanan Spor Artı programındaki sözleri:

"LÜTFEN BANA ŞEYTAN DEMEYİN"

"Türkiye'de teknik direktörlere ve sporculara en saygılı yorumculardan bir tanesiyimdir. Başındayımdır diyeceğim de, bir tanesi diyeyim. Şenol hoca ile ilgili haftalar önce övgülerim belli. Şenol hocayı severim. Telefonumu aldım, hocama mesaj attım. Biz medeni insanlarız. "Sevgili hocam, sizinle 36 yıldır tanışırız. Ne sizin bana, ne benim size bir saygısızlığım olmamıştır. Siz benim büyüğümsünüzdür. Evet, biraz büyütmüş olabilirim, özür dilerim. Ama sizden bir dileğim olacak, lütfen bana şeytan demeyin."

"36 SENE ÖNCE DONDURMA YEDİK"

"Röportajın da diyor ki, "O şeytana..." Ne ilettiler bilmiyorum. "Saha dışında da nasıl kazanılacağına çalışmak lazım" diyor. "O şeytana da söyleyeceğim" diyor. Şenol hoca rahatsızlığımda ziyaretime gelmiştir. 36 yıl önce biz Almanya'da kampta dondurma yemeye gitmiştik. Ne benim ona bir saygısızlığım olmuştur... Ama, ben de diyorum ki hocama, keşke söyleyeceğim dediği şeyi, gel bir oturalım, "Sen benim kardeşimsin, böyle şeyler olmuyor" dese...

"55 YAŞINDA ADAMIM, ŞEYTAN DENMEZ"

"Şenol Hoca, benim ağabeyim. Hocam şeytan falan demeyin. Zaten sevmediğim bir lakaptı. Ben jübilemi yapınca gitti. 29 yaşında oğlum, 19 yaşında kızım var. 55 yaşındayım, tıfıl bir adam değilim. 55 yaşındaki bir adama şeytan denmez. Kimse şeytan meytan diye hatırlamadı beni. Hoca sen bana şeytan dersen, her yere çekilir o, tehlikeli. Benim yaptığım bir şey değil, başka kanallarda kevgir yapıyorlar insanları. "Şeytana söyleyeceğim" denmez televizyonda. Biraz abartılı söylemişim, doğru. Öğrenmenin yaşı yok Şenol hoca, 55 yaşındaki bir insana şeytan denmez derim ben de."

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA YAŞANAN O POLEMİK

"Rıdvan Dilmen, maçın ardından NTV Spor'daki %100 Futbol programında, "Centilmendir ya Şenol Hoca. Bak şimdi neler diyecek. 9 puan öndeyken hepimiz Fair'iz. Bak şimdi neler diyecek." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, Rıdvan Dilmen'in bu sözlerine basın toplantısında şöyle cevap verdi:

"KONUŞTUKÇA SİNİRLENİYORUM"

Maç bittiğinde bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. İleri doğru bize tahribat yaşatmak isteyenler karşısında daha soğukkanlı durmalıydık. İlk defa, polisin bize baskı altına almasını kabul edemiyorum. Orada şampiyonluk maçı 1-1 bittiğinde Çevik Kuvvet'ten kaçan bizdik. Bugün sahamızda, biz ne yapıyoruz ki bana saldırıyorsunuz. Güya beni korumaya çalışıyorlar. Psikolojik baskıdır bu. Bunlar bir bütünün parçalarıdır. Doğru bulmuyorum, daha da fazla konuşmak istemiyorum. Konuştukça sinirleniyorum. Sahanın dışına çıkıyor ister istemez.

Bazı arkadaşlar şeytanlık yapıyor, ben yapmak istemiyorum. Hiçbir zaman provoke yapmıyorum. Kaybettiğim ve kazandığım zaman aynıyımdır. Ama şeytani düşünceleri olanların bu düşüncelerini başka yere taşımalarını istiyorum. Benim üzerimden muhakeme yapmamalarını istiyorum. Kaç puan önde olursak olalım, kaç puan geride olursak olalım bugün konuşacaklarım aynı şey. Belki lafı hakeme getirmek istiyor."