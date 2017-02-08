Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında tartışmaların içerisinde yer alan siyah-beyazlıların tecrübeli teknik adamıyla bir karşılaşma öncesinde çekilmiş fotoğrafını paylaşan Bilic, altına Güneş için "Mükemmel kişilik" notunu düştü.
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Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında tartışmaların içerisinde yer alan siyah-beyazlıların tecrübeli teknik adamıyla bir karşılaşma öncesinde çekilmiş fotoğrafını paylaşan Bilic, altına Güneş için "Mükemmel kişilik" notunu düştü.
Etiketler : bilic,şenol güneş,beşiktaş,