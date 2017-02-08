Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamada, "Taraftarlarımıza ayrılan biletlere uygulanan bu haklı ve adil bilet fiyatları nedeniyle, Bursaspor Kulübü'ne teşekkürlerimizi iletiyor, bu uygulamanın diğer kulüplerimize de örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz" denildi.