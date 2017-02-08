Yapılan açıklamada, "Taraftarlarımıza ayrılan biletlere uygulanan bu haklı ve adil bilet fiyatları nedeniyle, Bursaspor Kulübü'ne teşekkürlerimizi iletiyor, bu uygulamanın diğer kulüplerimize de örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz" denildi.

 