Yapılan açıklamada, "Taraftarlarımıza ayrılan biletlere uygulanan bu haklı ve adil bilet fiyatları nedeniyle, Bursaspor Kulübü'ne teşekkürlerimizi iletiyor, bu uygulamanın diğer kulüplerimize de örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz" denildi.
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Yapılan açıklamada, "Taraftarlarımıza ayrılan biletlere uygulanan bu haklı ve adil bilet fiyatları nedeniyle, Bursaspor Kulübü'ne teşekkürlerimizi iletiyor, bu uygulamanın diğer kulüplerimize de örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz" denildi.
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