Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz doldurularak yapılan dünyanın ilk akıllı stadı Akyazı’nın tamamlanmasının ardından Trabzonspor’a müthiş bir gelir kapısı daha açılmak üzere. Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ni, Devlet Hava Meydanları İşletmesine (DHMİ) devrederek 300 milyon liralık gelir etmeyi planlıyor. KAP’a altı aylık ara dönem özet finansal tablolarını sunan bordo-mavililer beklentilerini paylaştı. Rapora göre, şirketin 145 milyon lira kısa vadeli yükümlülüğü bulunduğuna işaret edilerek, “Şirket, kısa vadeli banka kredileri haricindeki kısa vadeli ticari borçlar, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar ve diğer borçlarını ödeyebilmesi için yaklaşık ilave 133 milyon lira nakde ihtiyaç duyacağını öngörmektedir” denildi. Raporda, şirketin söz konusu ilave nakit ihtiyacını ise Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ni devrederek karşılamayı planladığı vurgulandı.

Kartal projesi 100 milyon $

KAP’a sunulan raporda ayrıca “Ana ortaklıktan nakit tahsilatı 300 milyon lira. Şirket ana ortağı sahibi olduğu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin yer aldığı alanı Devlet Hava Meydanları İşletmesine devretmeyi planlamakta ve şirkete ödeyeceği nakdin bu devirden kaynaklanacağı planlanmaktadır. Ayrıca İstanbul Kartal Tesisleri Projesi kapsamında 100 milyon dolarlık bir gelir beklenmektedir. Şirket yukarıdaki açıklamalarına ve planlarına istinaden finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesini baz alarak hazırlamıştır. Bu çerçevede, şirket finansal tablolarını oluştururken varlıklarının taşıdığı değerden nakte çevrilebileceğini ve yükümlülüklerini normal iş akışı içerisinde karşılayabileceğini öngörmektedir” ifadeleri kullanıldı.