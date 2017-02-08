Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası’nda Pazar günü Vodafone Arena’da oynanan ve Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona eren Beşiktaş maçı sonrası futbol en son konuşulan konuydu. Çünkü ona gelene kadar saha içi olayları, ahlaksız hareketler, tahrikler ve olaylarla beraber yüksek gerilim ön plandaydı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da maç sonu Ziraat Türkiye Kupası için “Süt Kupası” ifadesini kullanmıştı. Başkan dün tekrar basının karşısındaydı. Derbiyi değerlendirdi ve “yıkıcı” değil “yapıcı” konuştu kendi adına da eleştirisini yaptı. O gün maçta görevli emniyet güçlerine teşekkür eden ve öncelikli hedeflerinin lig ve Avrupa olduğunun altını çizen Orman’ın derbiyle ilgili sözleri şöyle:

Bende de hata var

“İki takım ilk kez karşılaşmıyor. Fotoğraflara bakıldığı zaman futbol konuşulmadığını görüyoruz. Hocamla da konuştum. Bu fotoğrafların içinde Beşiktaş’ın olmasından dolayı üzüntü duruyoruz. Bizim bulunduğumuz yer, dev şirketlerle yapılan anlaşmalar olmalı. Dünyanın en güzel stadı, rakip taraftar gelmiş, çok kaliteli oyuncular var. Özenle seçilmiş pırlanta gibi bu çocukların, Türkiye’nin en önemli hocasının böylesine fotoğrafların içinde bulunması ehemmiyete neden olmuştur. Bende de hata var. Polemiklerin içine girmememiz gerekirdi. Birilerinin yanlış yapması, Beşiktaş’ı yönetenlerin yanlış yapması için sebep değildi. Bizim kendi adımıza yaptığımız bir hata varsa tüm spor kamuoyundan özür diliyorum.”