Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından Profesyonel Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı.

Peki bu sevkler ne anlama geliyor ve kime ne kadar ceza gelecek?

TFF Disiplin Talimatları'na göre verilmesi beklenen cezalar şöyle:

2 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI

"Saha olayları", "çirkin ve kötü tezahürat" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle sevk edilen Beşiktaş'a önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'nda uygulanmak üzere 2 maç seyircisiz oynama cezası.

TOSİC'E EN AZ 7 MAÇ

Beşiktaşlı Dusko Tosic'e "kural dışı hareketi" ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 3 ya da 4 maç; "kırmızı kart görmesine rağmen akredite alana girmesi" nedeniyle de ayrıca en az 4 maç. Toplamda en az 7 maç müsabakalardan men.

GÜNEŞ'E 1 VAN PERSİE'YE 2 MAÇ CEZA

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 1 maç soyunma odasına giriş yasağı.

Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak'a "hakem soyunma odası koridorlarındaki saldırısı ve hakaretleri" 1 ay hak mahrumiyeti.

Fenerbahçeli Robin van Persie'ye ise rakip seyircilere "hakareti" nedeniyle 2 maç müsabakalardan men.