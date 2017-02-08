Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de Dirk Advocaat'a olan güven arttı. Başkan Aziz Yıldırım, bu sezon şu ana kadar 2 Beşiktaş, 1 Galatasaray derbisindemağlubiyet yüzü görmeyen Hollandalı hocaya yeni sözleşme teklif etti. Yıldırım, Advocaat'ın 1 yıl daha takımın başında kalmasını istiyor. Fener'in patronu ayrıca kurt hocaya yeni sezonda önemli bir transfer bütçesi ayıracak.

Advocaat, Başkan Aziz Yıldırım'ın bu talebinden dolayımutlu olduğunu dile getirdi. Kalmaya sıcak bakanHollandalı hoca, kesin kararını sezon sonu verecek. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Krasnodar'ın özelmaçını izlemek için İspanya'ya giden Advocaat, Rus takımın eksik yönlerini not aldı. Kurt hoca, yardımcılarına Krasnodar ile ilgili bilgi verecek. (Açık Mert Korkusuz)