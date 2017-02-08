Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulüpte bugün düzenlenen olağan divan kurulu toplantısında Başkan Dursun Özbek ikinci konuşmasında, Riva ve Florya projeleri ile kulübün borç yapılanması hakkında detaylar verdi.

"YAPILAN BORÇLANMALAR SEBEBİYLE..."

Dursun Özbek, "2014 yılının sonuna gelindiğinde Galatasaray’da deniz bitmiş. Bütün gelir temlikleri verilmiş. Bütün kredi limitlerinin hepsi dolu. Borç 500 milyon dolar civarında. O günkü yönetim bir anda istifa ediyor. Ondan sonra gelen yönetim bir restorasyon yönetimi olarak düşünülmeli. Bu halen de devam ediyor. O dönemde Galatasaray Kulübü’nün maliyesini ben yönetiyordum. Başkan seçildikten sonra aldığımız kararla dedik ki; ’1996’dan sonraki periyotta her şey dört dörtlük gözüküyor. Fakat burada bir eksik var.’ 21 Eylül 2016 divan toplantısında Sami Özgeçen Galatasaray kriterleriyle alakalı konuştu. Dedim ki; biz komite kuralım. Son 20 yıldaki büyük borçlanmanın; sonuçta Galatasaray öyle bir durumdaki ’ilk önce bunun analizini yapalım’ dedik. Yapılan borçlanmalar sebebiyle de faaliyetlerimizi sürdüremez hale gelmiştik. 8 Kasım 2016’da komite kuralım ve bu komite Galatasaray’ı iyi tanıyan kişilerden oluşsun ve de inceletelim, ’eksikler nerede’ diye. ’Sadece mali değil, idari bakımdan da kontrol edilelim’ dedik. Bu komiteden çok değerli görüşler ortaya çıktı ve raporu bana sundu. Biz de bunları uygulamak için, izinler almak için girişimlerde bulunduk. Galatasaray’da bütçe yönetiminin nasıl yapılması, borçlanma kriterleri vs. gibi her şey bu raporda yer alıyor. 1996’dan sonra yapılan işler dört dörtlük ancak sonuç bugünkü sonuç. 22 Ekim’de yapılan sözleşme çerçevesinde elimize bir sözleşme geçiyor. Bu sözleşme ile mevut banka borçlarının tasfiye edilmesini gerçekleştirmek istiyoruz. İnanın bana son 20 yılda yapılan borçlanmalar sebebiyle çok geceler uykusuz geçti." ifadelerini kullandı.

BORÇ 430 MİLYON TL

Rİva ve Florya projelerinin tasarlandığı şekilde devam ettiğini söyleyen Özbek, "Geçmiş dönemdeki bütün yönetimler bu projeleri yapmak istemiştir. Çünkü bu projeler Galatasaray’ı sıkıntılardan kurtaracak projedir. Galatasaray şu anda çok kıymetli bir emanetini taşıyor. Çok hassas günlerden geçiyoruz. Hem ülkenin hem de Galatasaray’ın bugünkü konumu itibariyle çok hassas günlerden geçiyor. Kendi varlıklarıma dikkat etmediğim kadar bu konuda hassasım. 342 milyon TL Galatasaray’ın kasasına para girdi. Bunun 315 milyon TL’si Aktif Bank ve Denizbank kredi borçlarının ödenmesi için anında 5 dakika içerisinde bu bankaların hesaplarına gönderildi. Bankalara olan borcumuz evvelki gün itibariyle 750 milyon TL civarında. 315 milyon TL’sini dün akşam ödedik. 430 milyon TL civarında bir borcumuz kaldı. İhaleler yapılınca alacağımız diğer fazlarda da diğer borcu hiç beklemeden kapatacağız. Bu yönetim, bu genel kurulda verdiği sözün arkasında durmak için gerekli çabayı sarf ediyor" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Dursun Özbek müjdeyi verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni basketbol salonuna ilişkin, "Salonun inşaatı için hiçbir problem yok şu anda. 1-2 hafta içerisinde ruhsatı alıp alanı inşaata uygun hale getirip startı vereceğiz" dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpte bugün düzenlenen şubat ayı divan kurulu toplantısında Başkan Dursun Özbek yeni yapılacak olan basketbol salonu ile alakalı açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, "Ali Sami Yen Spor Kompleksi, planlandığı zaman hem stat hem de kapalı spor salonu olarak planlanmış. İcraata gelince burada sadece futbol oynadığımız arena yapılmış ancak diğer unsurlar yapılamamıştır. Yönetimimiz bu son derece değerli arazide amacına uygun bir spor kompleksi şekline gelmesi için çaba içerisindeydi. Bu manada 15 bin kişilik basketbol sahasını projelendirdi ve inşaat için Gençlik Spor Genel Müdürlüğünden izin aldı. Biz öyle bir şey yapalım ki bütün Galatasaraylılar buraya gelsin. Sadece maç izlemeye gelmesin çünkü bu bizim yuvamız. Yatırımı nasıl finans edeceğimiz açısından da çok büyük bir firmanın dikkatini çektik. Bu arada stadın içerisinde de müze projesini de dahil ettik. Aslantepe’deki yerimiz çok farklı bir yer haline gelecek. Salon sadece basketbol oynanacak bir salon olmayacak. Farklı konserlerin ve etkinliklerin yapılabileceği bir salon haline gelecektir. 29 bin 500 metrekare kiralanabilir bir alan. 7 bin metrekare yakın açık hava etkinlikleri yapılacak bir alan şeklinde planladık. Bu projenin finansmanını bize çok katkı veren sponsorumuz NEF firması üstlendi. Çok büyük bir firmayla da bu inşaatın yapılması yönünde çalışmalarımız sürüyor. Salonun inşaatı için hiçbir problem yok şu anda. 1-2 hafta içerisinde ruhsatı alıp alanı inşaata uygun hale getirip startı vereceğiz" ifadelerini kullandı.