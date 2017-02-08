Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Tokatspor, sahasında hafta sonu Tuzlaspor takımını konuk edecek. Ligin alt sıralarında yer alan iki takımın oldukça çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşmasının biletleri 1 lira olarak açıklandı. Tokatspor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Koç, Tuzlaspor maçına özel, açık tribünlerde bilet fiyatlarının sembolik olarak 1 TL olacağını ve masrafları Tokatspor Kulübü Yönetim Kurulu'nun karşılayacağını söyledi. Başkan Koç, tüm Tokat halkını takımlarını desteklemek için maça ederek, “Tokatspor taraftarını sahamızda oynayacağımız maçta yanımızda görmek istiyoruz. Bu anlamda bilet fiyatlarını sembolik bir rakama düşürdük. Taraftarımızın maça gelerek takımlarına destek vermesini arzu ediyoruz” dedi.



Tokatspor Kaptanı Gökalp Seçal ise tüm maçları final havasında oynadıklarını belirterek, "Tuzla takımını sahamızda konuk edeceğiz. Bunun avantajını değerlendireceğimizi düşünüyorum. Tuzlaspor da iyi bir takım, 2. Lig'de alt sıralarda bulunuyoruz ama iki takım da kaliteli. Biz de iyi bir ekibiz. Son hafta aldığımız sonuçlar bunun göstergesi durumunda. Alacağımız galibiyet bizler için çok önemli. Tuzlaspor’un ertelenen iki maçı var. Bu maçı kazanmamız Tokatspor için avantaj olacaktır” diye konuştu.