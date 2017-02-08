Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Tutuklama talebi ile sevk edilen şüphelilerden Abdurrauf Sert’in Reina katliamının planlayıcılarından olduğu belirtildi. Sert ile ilgili hakimliğe gönderilen sevk yazısında DEAŞ evlerinden sorumlu emir düzeyinde faaliyet gösteren şüpheli Eyüp Korkusuz’un yardımcısı olduğu belirtildi.

Ayrıca Sert’in telefonunda yapılan incelemelerde, saldırgan Masharipov’un polis tarafından yakalandığı Esenyurt’taki örgüt evinin kira kontrat fotoğrafının da bulunduğu belirtildi.