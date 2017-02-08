Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Benetton takımında Michael Schumacher'in menajeri olan Flavio Briatore, efsane isimle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Michael Schumacher'in eski menajeri Flavio Briatore, yıldız ismin durumunun kaygı verici olduğunu söyledi. Formula 1'de elde ettiği yedi şampiyonlukla efsane olan Michael Schumacher, bunların ilk ikisini Benetton takımıyla 1994-95 senelerinde yaşamıştı.

"HABERİMİZİN OLMAMASI DEMEK HABERLERİN KÖTÜ OLMASI DEMEK"

Flavio Briatore, "Bildiğim sadece Jean Todt ve Felipe Massa'nın yaptığı açıklamalar. Bunun ötesinde bir şey bilmiyorum. Ne iyi ne de kötü bir haberimiz yok. Bu da iyi değil. Haberimiz olmaması demek haberlerin kötü olduğu anlamına geliyor." diye konuştu.

O dönem İtalyan ekibinde Schumacher'in menajeri olan ve kendisine en yakın kişi olan Briatore, Alman eski pilotun ailesinin, kendisinin Schumacher'in yanına gitme isteklerini geri çevirdiğini dile getirdi. Ayrıca durumuyla ilgili kendisine bilgi vermediklerini de ekledi.

(Skorer)