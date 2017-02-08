Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakaryaspor’un yollarını ayırdığı Teknik Direktör Tuncay Şanlı, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Doğduğum ve tribünde desteklediğim, formasını terlettiğim Sakaryaspor’uma Teknik Direktör olarak hizmet verme imkanı doğduğunda, uzun vadeli ve programla çalışmak koşuluyla, bu görevi onur ve büyük bir heyecanla kabul ettim. Sakaryaspor’umuzun hak ettiği başarılara ulaşması için yapılması gereken planları ekibimizle oluşturduk ve bize izin verilen süre zarfında yapmaya çalıştık. Planladığımdan çok daha kısa bir sürede kesilen bu süreçte görev sürem boyunca bana ve ekibime desteğini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim. Sakaryaspor’un yanında, kişiler ve koltuk sevdası geçicidir... Akılda kalan ve kalıcı olan Sakaryaspor’dur. Sevdalısı olduğumuz Sakaryaspor’umuzun saha içi ve dışında günü kurtaran ve şahsi egolarını ön planda tutulan kişilerce değil, geleceği inşa eden kişilerce yönetmesi dileğiyle. Görevden ayrılma sürecimizin camiamıza, değerlerimize aykırı şekli ve süreci hakkında belirtecek çok şey var olsa da konu Sakaryaspor’um olunca uygun olan sadece susmak olacaktır. Sakaryaspor’umun bu sezonun geri kalan maçlarında başarılı olmasını ve gelecekte kazanacağı şampiyonluk ve kupalarla bizleri sevindirmesini temenni ederim."