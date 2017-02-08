Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolda, 19 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenen UEFA Gençlik Ligi play-off turunda Altınordu, İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e 2-0 mağlup oldu. Atletico Madrid bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.