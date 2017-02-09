Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vitor Pereira’nın valizini toplayıp kaçmasından sonra Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna oturan Dirk Advocaat’ın sarı-lacivertlilerdeki geleceği netleşmeye başladı. Yönetimin, 1 yıllık sözleşme imzaladığı Hollandalı çalıştırıcıyla devam kararı aldığı resmi ağızdan açıklandı. Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, “Başkan Advocaat’a 1 yıllık yeni sözleşme için teklifte bulundu” itirafında bulunurken, tecrübeli hocanın “Kolay bir karar değil cevabı vererek düşünmek için süre istediğini belirtti. Başakşehir maçı öncesi basınla yaptığı sohbet toplantısında yönetimden yeni sözleşme konusunda teklif almadığını sitemkar bir dille ifade eden Dirk Advocaat’ın, ara transferde istediği takviyelerin yapılmamasından dolayı kırgın olduğu da biliniyor. Hollandalı çalıştırıcı kesin kararını sezon sonunda vereceğini belirtirken, Aziz Yıldırım da hocayı geniş bütçeyle, yeni kadro sözü vererek ikna etmeye çalışıyor.