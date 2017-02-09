Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone Arena’daki olaylı Beşiktaş derbisinden sonra tansiyonu daha da yükseltmemek adına sessiz kalan Fenerbahçe Yönetimi, PFDK’ya sevklerin ardından gündemi değerlendirdi. FB TV’de yayına çıkan Asbaşkan Şekip Mosturoğlu yönetim adına açıklamalarda bulundu. Mosturoğlu, söze TFF ve Hukuk Kurulu’nda görev yapmış bir isim olarak konuya son derece hakim olduğunu vurgulayarak girdi. PFDK’ya sevklerinin nasıl yapıldığı konusunu açan tecrübeli yönetici, “Hakem ve temsilci raporları toplanır. Disiplin ihlali olanlar tespit edilir. Raporlar incelenir, gerekirse yayıncı kuruluştan görüntü talep edilir. Gerekiyorsa olay yerindeki kameralar incelenir. Saha olaylarında hakemin raporu, saha dışı olaylarda ise temsilcinin raporları esas alınır. Arada çelişki varsa ek rapor tekrar alınabilir” sözleriyle yolu tarif etti.

‘Nabza göre şerbet verme’

Değerlendirmesiyle sevkin de cezanın da ciddi bir araştırma dahilinde olması gerektiğini vurgulayan Şekip Mosturoğlu, “Ancak Federasyon o gece yayınlanan programlardaki eğilimlere, sosyal medyadaki tepkiye göre belirlemeler yapmaya başladı. Bu doğru mu? Bana göre değil. Ama şunu da diyebilirler, ‘Organizasyonun sahibi benim, bunu korumak için böyle bir uygulama yapacağım’ diyebilir. Bunu yaparsa, bugün olduğu gibi tartışmalı kararlar çıkar, sisteme güven azalır, arkasında başka sebepler aranır” açıklamasında bulundu.

‘Temsilci kartı görmemiş!’

Mosturoğlu, tartışılan hususlarda TFF’nin harekete geçtiğini belirtse de, “Yeterli mi değil mi buna bakarız. Temsilcilik kurumu neydi, ne oldu? Temsilcilerin yükselme ve klasman düşmesiyle ilgili kıyaslar vardır. Temsilci ne görüyorsa onu yazar, görmüyorsa görevini yerine getirmiyor” diyerek ihmale dikkat çekti. “RvP’nin görüntüden sevk edildiğini biliyoruz” diyen Mosturoğlu, “Tosic’in eğer temsilci yazdıysa neden sevk edilmediğini bilmiyorum. Temsilci yazdıysa Tosic’i bu alanda görüp, akreditasyon kartını görmeme şansı yok bence” yorumunu yaptı.

‘Tosic’e ceza verilemez’

Mevcut görüntüden Tosic’e ceza verilemeyeceğini dile getiren Şekip Mosturoğlu, “Ama şu görüntüyü temsilcinin görmeme ihtimali yok” derken , “Tosic’in burada durması başka kavgalara da sebep olabilir. Tosic uyarıldı ve oradan ayrıldı. Temsilci bunu da mı görmedi?” çıkışında bulundu. Bu durumda Federasyon’dan “Biz bu temsilci ile yollarımızı ayırdık” açıklaması bekleneceğini söyleyen Mosturoğlu, “Bu görevliler ceza almazsa kamuoyu tatmin olmaz. Ben bunun fotoğrafı olduğuna eminim ama temsilci buraya kadar gelip görmüyor, fotoğrafı çekmiyor, raporuna yazmıyorsa o zaman kenara çekilir. Eğitmeni de aynı şekilde” dedi.

‘Özrü kabul ediyoruz’

Mosturoğlu, TFF’ye yönelik sert açıklamalarının aksine Beşiktaş’ın uzattığı zeytin dalını ise kabul etti. Fikret Orman’ın “Süt Kupası” ifadesine rağmen sevk almamasını, “Demek ki TFF bu yorumla kupanın değerinin düşmediğini düşünüyor” şeklinde yaklaşan Mosturoğlu, “Fikret Orman’ı dinledim, özür diledi. Ben kendi adıma kabul ediyorum” açıklamasında bulundu. Sarı-lacivertli yönetici, “Ben de kendi payıma bir hatam varsa Fikret Orman gibi özür diliyorum” diye konuştu.

‘RvP ceza almamalı’

Olaylı maçın başrolü Van Persie’nin görüntüden sevk edildiğini hatırlatan Şekip Mosturoğlu, “RvP 41. maddeden sevk edildi. Aslında 36. madde olması lazım. Eğer 36’dan sevk edilse televizyon görüntüleri kullanılamayacaktı” dedi. Geçmişteki benzer durumlardan örnekler veren Mosturoğlu, “Bunların bir bölümünde ceza alındı, bir bölümünde alınmadı. Bu böyle devam ederse, herkese farklı karar çıkar. Eğer kriter varsa Van Persie’ye bu görüntülerden ceza verilemez” derken, olayların hakemin gözü önünde yaşandığının da altını çizdi.

Yayın ihalesi için... Şartnameyi görmedik

Şekip Mosturoğlu, ihale şartnamesi konusundaki tartışmalara da açıklık getirdi. “‘Biz ihale şartnamesini bugün dahi görmedik. Kim Fenerbahçe o toplantıda şartnameyi gördü diyorsa, yalan söylüyor” diyen Mosturoğlu, “‘Geçmiş dönemde federasyonun önemli bir kurulundaki bir ismin dosyada adının geçtiğini gördük. Bu kişinin ilişiği kesildi ama ortada. Hiçbir işlem yapılmadı. O örgütle bağlantısı olduğu için sistem dışına çıkartılmış ama hakkında bir işlem yapılmamış. Temsilciler içinde bazı isimlerin ilişiği kesildi. Peki bunları görevlendirenlerin hiç mi sorumluluğu yok? O adam duruyor. Başkan da onu görüyor, herkes görüyor’’ sözleriyle yine TFF’ye yüklendi.



