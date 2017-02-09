Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz transfer döneminde Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'a transfer olan milli yıldız Emre Mor'un, son zamanlardaki performansı hayal kırıklığı oluşturdu.

Teknik Direktör Tuchel'in son maçlarda kadroda şans vermediği Emre Mor için Almanya'da farklı yorumlar yapılmaya başladı.

Yapılan yorumlarda Emre Mor'un A Milli Takım ve Dortmund forması altında oynadığı son maçlardaki agresif tavırlarının bu tercihte etkili olduğu belirtildi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda ise taraftarlar eleştiri oklarını teknik direktörü Tuchel'e yönelterek; Emre Mor'a haksızlık yapıldığı görüşünde birleştiler.

4 MAÇTIR 18'DE YOK

Son olarak 20 Aralık 2016'da Augsburg ile yapılan maçta kadroda yer alan Emre Mor, bu mücadelede süre alamadı. Emre, daha sonra sırasıyla Werder Bremen, Mainz, RB Leipzig ve Hertha Berlin maçlarında tribünde oturdu.