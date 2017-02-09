Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da tam bir Garry Rodrigues, kaosu yaşanıyor... yönetim kurulunda alınan ve Levent Nazifoğlu aracılığıyla iletilen "hoca Rodrigues'i de oynatsın" ultimatomuna Hollandalı teknik adamdan sert cevap geldi.

Jan Olde Riekerink, yönetimin Rodrigues tavsiyesi üzerine, Nazifoğlu'na "takımın en çok gol atan oyuncusu Yasin'i mi keseyim, takımın en iyi futbolcusu Bruma'yı mı?.. ben stoper ve forvet isterken yönetim kanat bolluğu yaşayan takıma aldığı oyuncuyu oynatmamı istiyor..." çıkışını yaptı.