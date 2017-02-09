Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı Euroleague maçında sahaya girerek ezeli rakipleri aleyhine küfür eden Volkan Demirel'in başı yargıyla derde girdi... Volkan Demirel'in başını derde sokan ise basketbol takımının kaptanı Melih Mahmutoğlu oldu. Volkan'ın tam maç bitip evine gitmeye hazırlandığı sırada Mahmutoğlu'nun kolundan tutarak "kaptan gel sevincimizi paylaş" dediği için parkeye indiği bildirildi. Volkan suçlu bulunursa para cezasının yanı sıra spor müsabakalarına girmeme cezası alacak ama Fenerbahçe'nin maçlarında oynayıp, diğer maçları stat veya salonlara giderek izleyemeyecek.

"DEREDE BOĞULMAK YOK"

Öte yandan Fenerbahçe'de kaptanlar, Bursaspor maçı öncesi yoğun mesai harcıyor. Volkan Demirel takım arkadaşlarına, Beşiktaş derbisini unutarak Bursaspor maçına konsantre olmaları talimatı verdi. Kaptan, "Bu kez derede boğulmak yok. Beşiktaş'ı yendik, Bursa'yı da yenip yola devam edelim. Puan kaybetmeyelim artık" konuşması yaptı.