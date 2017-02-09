Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız sporcu Olivier Jenot, kontrolünü yitirince düştü ve yuvarlandı. Feci kazada yaralanan Jenot, hemen hastaneye kaldırıldı. İç kanama geçirdiği ve akciğerinde zedelenme olduğu belirlenen sporcunun, hayati tehlikesi olmadığı açıklandı.