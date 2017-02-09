Merkez Hakem Kurulu, TFF 1. Lig’in 20. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. 11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
11 Şubat Cumartesi:
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Özgür Yankaya
13.30 Ümraniyespor - Elazığspor: Koray Gençerler
16.00 Eskişehirspor - Manisaspor: Volkan Bayarslan
18.30 Mersin İdmanyurdu - Boluspor: Mustafa Öğretmenoğlu
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12 Şubat Pazar:
13.00 Bandırmaspor - Altınordu: Abdullah Yılmaz
13.00 Sivasspor - Samsunspor: Bahattin Şimşek
16.00 Giresunspor - Şanlıurfaspor: Mustafa İlker Coşkun
18.30 Adana Demirspor- Büyükşehir Gaziantepspor: Çağatay Şahan
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13 Şubat Pazartesi:
18.30 Göztepe - Balıkesirspor: Süleyman Abay