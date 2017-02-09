Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Hakem Kurulu, TFF 1. Lig’in 20. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. 11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

11 Şubat Cumartesi:

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Özgür Yankaya

13.30 Ümraniyespor - Elazığspor: Koray Gençerler

16.00 Eskişehirspor - Manisaspor: Volkan Bayarslan

18.30 Mersin İdmanyurdu - Boluspor: Mustafa Öğretmenoğlu

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12 Şubat Pazar:

13.00 Bandırmaspor - Altınordu: Abdullah Yılmaz

13.00 Sivasspor - Samsunspor: Bahattin Şimşek

16.00 Giresunspor - Şanlıurfaspor: Mustafa İlker Coşkun

18.30 Adana Demirspor- Büyükşehir Gaziantepspor: Çağatay Şahan

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13 Şubat Pazartesi:

18.30 Göztepe - Balıkesirspor: Süleyman Abay