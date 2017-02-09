Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16-17 Şubat’ta İran’ın Kermanshah kentinde düzenlenecek olan Serbest Güreş Dünya Kupası başlıyor. 8 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek olan Dünya Kupası’na Türkiye Serbest Güreş A Milli Takımı’ndan toplam 11 sporcu katılacak. Serbest Güreş A Milli Takımı, 14 Şubat Salı günü Atatürk Havalimanı’ndan 10.40’ta İran’a uçacak.

OLİMPİYAT İKİNCİMİZ SELİM YAŞAR DA GİDİYOR

Olimpiyat ikincisi milli güreşçi Selim Yaşar’ın da yer aldığı Milli Takım kafilesinde çoğunlukla geçtiğimiz günlerde Ordu’da düzenlenen Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda derece elde eden güreşçiler yer bulunuyor.

TÜRKİYE B GRUBU’NDA

Öte yandan Dünya Kupası kuraları geçtiğimiz günlerde çekildi. Kuralarda Serbest Güreş A Milli Takımımız, İran, Hindistan ve Moğolistan ile birlikte B Gurubu’nda yer alırken, A grubunda ise Rusya, Azerbaycan, Amerika ve Gürcistan yer aldı

Serbest Güreş A Milli Takımı’nda ise Teknik Direktör Adem Bereket, antrenörler Yüksel Şanlı ve İsak İrbayhanov’un yanında yer alan sporcular ve sıkletleri ise şöyle:

57 kiloda Sezer Akgül

61 kiloda Cengizhan Erdoğan

65 kiloda Mustafa Kaya, Sefa Aksoy

70 kiloda Yakup Gör

74 kiloda İslam Kılıç

86 kiloda Selim Yaşar, Serdar Böke

97 kiloda Faruk Akkoyun

125 kiloda Rıza Yıldırım, Salim Ercan