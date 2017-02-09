Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçeli Milli Futbolcu Ozan Tufan’ın Bursalı Kuaförü Mehdi Toprak, “Beşiktaş-Fenerbahçe Türkiye Kupası maçından sonra özel bir kanalda yayınlanan bir spor programında Fenerbahçeli Milli Futbolcu Ozan Tufan’ın saçlarıyla ilişkili yorum yapan futbol yorumcusu Ahmet Çakar‘ın “Ben Fenerbahçe futbolcusunu böyle görmek istemiyorum” deyip saçlarını eleştirmesi ve diğer bir yorumcu Sinan Engin’in Ozan Tufan’ın yine saçları ile ilgili olarak “Ozan sen git berberini değiştir, başka bir salona git” şeklinde yorum yapması üzerine genç futbolcunun Bursa’daki kuaförü Mehdi Toprak, ünlü futbolcuyu tıraş ederken çektiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp eleştirilere cevap verdi.

Toprak, fotoğrafın altına "Bunlar gerçekten spor yorumculuğu dışında başka şeyler. Bu tür eleştiriler ile genç ve milli bir futbolcunun sahadaki oyunu değil, saçlarını eleştirmek ne kadar etik" diye düşünüyorum. Ozan Tufan’ın kuaförü olarak bu konuda bir şeyler paylaşmak istedim. “Milli Futbolcu Ozan Tufan kuaförünü değiştirmedi ve daha dün yine geldi. Saçlarını kestik ve sekil verdik. Ozan saçlarından ve kuaföründen oldukça memnun. Siz bunları değil de futbolu düşünün" diye konuştu.