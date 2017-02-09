Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de Karabükspor, lider Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligde oynadığı 19 maçın ardından 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 44 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, zorlu Kardemir Karabükspor deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Kardemir Karabükspor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetin ardından 24 puanla 10. sırada yer alıyor. Süper Lig'in 2. yarısına Galatasaray galibiyetiyle başlayan Karabükspor, geçen hafta Çaykur Rizespor maçında 1-0'lık skorla mağlup olarak deplasmanından eli boş dönmüştü... Üst sıralara yükselmek için Beşiktaş'ı kendi evinde devirmek isteyen Karabükspor, zorlu mücadelede gol veya goller bularak haftayı kayıpsız geçmek istiyor... Beşiktaş ise lider unvanını korumak için zorlu Karabükspor deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor... Peki bu zorlu Karabükspor Beşktaş maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte Karabükspor Beşiktaş maçı ile ilgili tüm detaylar...

Karabükspor-Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’ndaki müsabaka yarın saat 19.00’da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı-grafikli ve spikerli anlatımı fanatik.com.tr'de olacak.

Süper Lig’de 20. hafta maçları öncesi Beşiktaş 44 puanla liderlik koltuğunda otururken, Kardemir Karabükspor ise 24 puanla 10. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı Beşiktaş 3-1 kazandı. Ligdeki son 4 maçını kazanan Beşiktaş, deplasmanda yaptığı 10 müsabakada 21 puan topladı ve bu alanda da zirvede yer alıyor.

Evindeki son maçta Galatasaray’ı mağlup eden Kardemir Karabükspor ise iç sahadaki 10 karşılaşmada 20 puanı hanesine yazdırdı.

TRAORE, BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK



Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Spor Toto Süper Lig'de 10 Şubat Cuma günü sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçına ülkesinin milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Abdou Razack Traore'nin yetişemeyeceğini söyledi.

Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kırmızı-mavili takımın Beşiktaş maçına odaklandığını belirterek, "Sakat oyuncularımız aramıza döndü. Takımda Traore dışında eksik olmayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi adına mücadele eden Traore, Beşiktaş maçına yetişemeyecek. Kendisi Cumartesi günü Karabük'te olabilecek. Onun yerine oynayacak arkadaşlarımız da en az onun kadar başarılı olacaktır." diye konuştu.



İç sahada daha iyi oynadıklarını aktaran Gül, "Beşiktaş iyi bir ekip, ligin lideri. Kolay maç olmayacak. Sahasında iyi oynayan bir ekibiz. Bu avantajımızı da kullanarak puan yada puanlar almayı hedefledik." ifadelerini kullandı. Öte yandan, Kardemir Karabükspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda teknik direktör Igor Tudor yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti.

Tosic’in yerine Mitrovic

Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezalısı Dusko Tosic’in yerine yeni transferlerden Matej Mitrovic’in savunmada yer alması bekleniyor. Sakatlığı bulunan ve antrenmanlarına bireysel olarak devam eden Ömer Şişmanoğlu ise bu maçta da oynayamayacak.

Hutchinson ceza sınırında

Beşiktaş’ta sarı kart ceza sınırında bulunan tek isim Atiba Hutchinson. Üç sarı kartı bulunan Kanadalı futbolcu, Kardemir Karabükspor karşısında da kart görmesi halinde Akhisar Belediyespor maçında cezalı olacak. Siyah-beyazlılar, öğleden önce kara yoluyla Karabük’e gidecek ve son antrenmanını yaparak kampa girecek.

Beşiktaş, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında cuma günü Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.



Siyah-beyazlılar, Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas, top kontrol, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik çalışmasının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.



Beşiktaş, yarın sabah kara yolu ile Karabük'e giderek son çalışmasını burada yapacak ve daha sonra kampa girerek maç saatini bekleyecek.



Karabükspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 20 haftasının açılış maçında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Kardemir Karabükspor hazırlıklarını sürdürdü.

Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, takımın bir hafta süren Antalya kampının ardından kente gelerek Beşiktaş hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ettiklerini söyledi.



Takımın cuma günü akşam oynayacakları Beşiktaş maçına odaklandığını ve hedeflerinin 3 puan olduğunu anlatan Gül, “Ziraat Türkiye Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek'te bir hafta iyi bir kamp geçirdik. Sakat oyuncularımız aramıza döndü.

Takımda Traore dışında eksik yok. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi adına mücadele eden Traore, Beşiktaş maçına yetişemeyecek. Kendisi Cumartesi günü Karabük'te olabilecek. Onun yerine oynayacak arkadaşlarımız da en az onun kadar başarılı olacaktır. Beşiktaş iyi bir ekip, ligin lideri. Hep söyledik kolay maç olmayacak. Sahasında iyi oynayan bir ekibiz. Bu avantajımızı da kullanarak puan ya da puanlar almayı hedefliyoruz" dedi.





"BEŞİKTAŞ MAÇINDAN 3 PUAN BEKLİYORUZ"

"BEŞİKTAŞ MAÇINDAN 3 PUAN BEKLİYORUZ"

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 10 Şubat Cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, "Artık puanlar toplamamız gerekiyor. Bu bakımdan Beşiktaş maçından 3 puan bekliyoruz." dedi.

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da gerçekleştirdikleri kampla çok iyi değerlendirdiklerini söyledi.



Süper Lig'in 20. haftasındaki rakipleri Beşiktaş'ın, kupada Fenerbahçe ile yaptığı derbiyi takım olarak izlediklerini belirten Tankut, "Derbi, sinir harbi içerisinde geçti, kontrol elden kaçtı. İnşallah bizimle oynanacak maçta onun acısı çıkartılmaya çalışılmaz. Artık puanlar toplamamız gerekiyor. Bu bakımdan Beşiktaş maçından 3 puan bekliyoruz." diye konuştu.



Sakatlığı bulunan kaleci Oleksandr Rybka'nın yarın takımla çalışmalara başlayacağını açıklayan Hikmet Ferudun Tankut, ülkesinin milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Abdou Razack Traore ile ilgili, "Traore'nin Beşiktaş maçına yetişip yetişmeyeceği konusunda endişemiz var." ifadesini kullandı.

- Hazırlıklar sürüyor

Kırmızı-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş maçının hazırlıklarının Antalya'da devam ettiği belirtildi. Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki idmanda futbolcuların, pas organizasyonlarının ardından yarı sahada çift kale maç yaptığı kaydedildi. Antrenmana, ülkesinin milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Abdou Razack Traore'nin katılmadığı, sakatlıkları bulunan kaleci Oleksandr Rybka ve Cristian Tanase'nin ise takımdan ayrı koştuğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ KAFİLESİ KARABÜK'TE



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile yapacağı maç için Karabük'e geldi. İstanbul'dan kara yoluyla Karabük'e gelen siyah-beyazlı kafileyi, Safranbolu ilçesinde kalacağı otel önünde çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular lehine tezahüratlarda bulundu. Güvenlik önlemleri altında güçlükle otele giren futbolculara, taraftarlar çiçek verdi.

BEŞİKTAŞ İLE KARDEMİR KARABÜKSPOR 18. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde yarın 18. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 17 lig maçından 10'unu Beşiktaş, 2'sini Kardemir Karabükspor kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 33 golüne, Kardemir Karabükspor 14 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 3-1 kazandı.

KARABÜK ÇIKIŞ ARIYOR

Son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Karabükspor son karşılaşmasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 kaybetti. 19 maçta 24 puan toplayan Karabüükspor 10. sırada yer alıyor. Igor Tudor ile çıkışa geçen Karabükspor üst sıralara tırmanmanın peşinde.

YARALI LİDER LİGE DÖNDÜ

Süper Lig'de 19 maçta 44 puan toplayarak zirvede yer alan Beşiktaş son 4 maçını da kazandı. Kasımpaşa yenilgisinden sonra üst üste aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş son maçında sahasında Torku Konyaspor'u 5-1 devirmeyi başarmıştı.

İki takım arasında son olarak geçen sezon Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı. Beşiktaş'ın gollerini Cenk, Ömer ve Oğuzhan kaydederken Karabükspor'un tek golü ise Abdou Razack Traore'den gelmişti. Karabükspor'da Dany Nounkeu karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.

KARABÜKSPOR - BEŞİKTAŞ

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Tarih: 10 Şubat Cuma

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports

Canlı anlatım: turkiyegazetesi.com.tr

KARABÜK'TEKİ MAÇLAR

İki takım, yarınki müsabakanın oynanacağı Karabük'te daha önce 8 lig maçında karşılaştı. Karabük'teki maçlardan 5'ini Beşiktaş, 2'sini ev sahibi ekip kazandı, bir maç da berabere bitti. Beşiktaş, deplasman maçlarında 18 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü.

Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor takımları arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1993-1994 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 4 - 1

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 2 - 1

1997-1998 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 0 - 5

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 0

1998-1999 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 1

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 2

2010-2011 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 4

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 1

2011-2012 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 0

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 1

2012-2013 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 0 - 3

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 2 - 2

2013-2014 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 0 - 0

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 0

2014-2015 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 2

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 2 - 1 (Ankara)

2016-2017 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 3 - 1