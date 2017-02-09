Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 20'inci haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, otobüsle Karabük'e giderken Bolu'da yemek molası verdi. Kaleci Tolga Zengin, yine otobüsün bagaj kısmındaki yataklı bölümden çıktı.

Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor karşılaşması için sabah saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri'nden yola çıktı. Karayoluyla Karabük'e giden siyah beyazlı takım, Bolu'da mola verdi. TEM yolunun Bolu Kalıcı Konutlar mevkisinde bulunan restoranın önünde bir grup taraftar tarafından karşılanan futbolcular, yemek için içeriye girdi.

YATAKLI BÖLÜMDEN ÇIKTI

Kaleci Tolga Zengin, takım arkadaşları otobüsten indikten sonra otobüs şoförlerinin dinlendiği bagaj kısmındaki yataklı bölümden çıktı. Tolga Zengin ayakkabılarını giyerken kafilede bulunan kulüp görevlileri önünde yan yana durarak basın mensuplarının görüntü almasını önlemeye çalıştı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Tolga Zengin, geçen 20 Aralık'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile oynayacağı karşılaşma için Bolu'ya gelirken yine otobüsün bagaj kısmındaki yataklı bölümde seyahat etmişti.